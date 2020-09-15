15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

МЧС предупреждает: в среду на Среднем Урале ожидаются сильные дожди

16 сентября на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/с, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона.

Помимо этого, к пятнице в уральской столице ожидается снижение температуры до +10 градусов днем и +4 ночью. По информации ФГБУ "Уральское УГМС", в среду температура днем будет составлять 10-12 градусов, а ночью 7-9. В четверг также ожидается дождь и 12-14 градусов тепла днм, 9-11 – ночью. Пятница встретит горожан переменной облачностью и юго-западным ветром до 9 м/с. Перед выходными столбик термометра покажет 13-15 градусов тепла днем и 4-6 ночью.

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МЧС предупреждает: в среду на Среднем Урале ожидаются сильные дожди

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Теги: прогноз погоды, дождь, ветер



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