МЧС предупреждает: в среду на Среднем Урале ожидаются сильные дожди

16 сентября на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/с, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона.

Помимо этого, к пятнице в уральской столице ожидается снижение температуры до +10 градусов днем и +4 ночью. По информации ФГБУ "Уральское УГМС", в среду температура днем будет составлять 10-12 градусов, а ночью 7-9. В четверг также ожидается дождь и 12-14 градусов тепла днм, 9-11 – ночью. Пятница встретит горожан переменной облачностью и юго-западным ветром до 9 м/с. Перед выходными столбик термометра покажет 13-15 градусов тепла днем и 4-6 ночью.