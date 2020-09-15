15 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Дмитрий Рогозин (2016) | Фото: Накануне.RU

"Все-таки русская планета": Рогозин рассказал о планах по отправке российской миссии на Венеру

Российско-американская миссия "Венера-Д" и другие исследования планеты включены в проект Единой государственной программы России на период 2021-2030 год. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Кроме того, в космической корпорации рассматривают проекты отдельной миссии на Венеру.

"Венера - все-таки русская планета, поэтому нечего отставать в исследованиях от других", - цитирует Рогозина "Интерфакс".

Кроме того, глава "Роскосмоса" назвал адскими условия на Венере на фоне сообщений об открытии учеными из США и Британии на планете биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни.

По словам Рогозин, "наша страна была единственной и первой на Венере". "Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", - заявил он.

В 2019 году сообщалось, что Роскосмос получил письмо от Российской академии наук с предложением о начале финансирования совместного с США проекта по исследованию Венеры.

Запуск "Венеры-Д" планируется в 2029 или 2031 годах. Ученые просят на реализацию российской части проекта более 17 миллиардов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.

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"Все-таки русская планета": Рогозин рассказал о планах по отправке российской миссии на Венеру

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Теги: дмитрий рогозин, венера



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