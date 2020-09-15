1,5 тысячи сотрудников ВСМПО-Ависма будут работать полный рабочий день

"Корпорация "ВСМПО-Ависма" объяснила изменения в рабочем графике предприятия. В пресс-службе отметили, что в привычном режиме полный рабочий день будет работать 1,5 тыс. сотрудников и 60% от всего коллектива предприятия.

Значительная часть сотрудников перешла в новый цех №52, который специально был создан для сотрудников, временно не задействованных на основном месте работы.

"Новый цех, куда временно переведены сотрудники, позволяет сохранить персонал предприятия, обеспечив его работой, сохранить полный рабочий график и заработную плату сотрудника не ниже средней заработной платы по прежнему месту работы, сегодня это порядка 40-45 тысяч рублей. Также в центре занятости Верхней Салды сегодня уже открыты вакансии ВСМПО на профессию машинистов кранов, которая требует специальной подготовки профессии, а также вакансии, невостребованные сотрудниками предприятия, в частности, уборщиков, охранников", - прокомментировала Ирина Хасангатина, директор по управлению персоналом корпорации "ВСМПО-Ависма".

Предприятие также сокращает общий объем долговой нагрузки по рефинансированию части долга на более выгодных условиях, и проводит работы по поиску дополнительных контрактов на производство титановой продукции в различных отраслях вплоть до спорттоваров, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Персонал будет выходить на полный рабочий день поэтапно до конца 2020 г.

Напомним, что ООО "РТ-Развитие бизнеса" озвучило меры по предотвращению остановки производства ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма", среди которых также упоминался поиск новых контрактов и перевод сотрудников вместо увольнения в цех №52.