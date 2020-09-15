В "Справедливой России" решили, кто получит мандаты в челябинском заксобрании

В новом составе челябинского закобрания фракцию "Справедливая Россия" будут представлять семь человек.

"Все спрашивают, кто войдет по результатам выборов в нашу фракцию в ЗСО. На самом деле, все данные открытые – их можно найти на ГАС "Выборы". И мандаты будут распределены строго в соответствии с законом", - сообщил на своей странице в соцсети лидер южноуральских "эсеров" Валерий Гартунг.

По списку партии в ЗСО пройдут Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Александр Долгушин, Жолобов Павел, и Владимир Бекишев.

Напомним, "Справедливая Россия" набрала 14,79% голосов избирателей.

Кроме того, кандидаты от "СР" победили в двух одномандатных округах. Так, кандидат от "СР" Дмитрий Ларин, по предварительной информации, победил в Калининском избирательном округе №12. Он набрал 5 тыс. 618 голосов избирателей. Кандидат от Единой России" Владимир Бодров получил 4 тыс. 524 голоса.

В Копейском округе № 20 победу одержал "эсер" Дмитрий Сумин. У него 6 тыс. 413 голосов. Действующий депутат ЗСО от "ЕР" Марина Поддубная набрала 5 тыс. 851 голос.