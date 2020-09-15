15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Граффити о коронавирусе рядом с ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области возросло число covid-заболеваний среди лиц 65+

Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло среди жителей Свердловской области 65+. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам именно эти показатели и послужили причиной продления Евгением Куйвашевым режима самоизоляции для данных граждан.

"Мы ежедневно, когда получаем информацию о зараженных, анализируем, кто это, - рассказывает Креков. - Сейчас возросло количество с 15 лет: оно и понятно - это школьники. И возросло количество инфицированных 65 +, поэтому принятое решение о продлении изоляции абсолютно естественное. К сожалению должен констатировать, что люди, в силу своих разных объективных и субъективных причин, не всегда выполняют эти указанные нормы. Мы это почувствовали по анализу тех людей, которые сейчас оказываются на больничных койках".

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для жителей региона возраста "65+", а также ввёл новые правила действия "коронавирусных" ограничений.

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В Свердловской области возросло число covid-заболеваний среди лиц 65+

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Теги: Креков, самоизоляция, 65+



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