Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоится 21 сентября

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоится 21 сентября, в 9.30, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Трансляция мероприятия будет организована на сайте ГТРК "Пермь", а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что инаугурация состоится 22 сентября. По данным "Ъ", перенести мероприятие могли из-за того, что оно совпало с заседанием пермской гордумы.

Напомним, после подсчёта всех бюллетеней Дмитрий Махонин получил 75,71% голосов (за него высказались 540 тыс. 290 избирателей), у кандидата от КПРФ Ксении Айтаковой – 13,62% (97 тыс. 219), у либерал-демократа Олега Постникова – 5,66% (40 тыс. 400), у "Патриота России" Евгения Козлова – 2,34% (16 тыс. 731). Голосование шло 11-13 сентября. Явка, по данным на 18.00 13 сентября, составила 33,76%. Предшественник Махонина на посту главы края Максим Решетников в 2017 г. избрался с результатом в 82,06% (687 тыс. 889 голосов) при явке за один день голосования в 42,53% / 838 тыс. 714 избирателей.