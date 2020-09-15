Креков: Мы будем разбираться с длинными очередями в поликлиниках региона

В Свердловской области разберутся с длинными очередями в поликлиниках. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков.

"С одной стороны это сигнал для нас. Мы знаем, в каких поликлиниках очереди и будем разбираться с причинами", - сообщил Креков.

По его словам, резкий наплыв пациентов является и "сезонным следствием", поскольку именно в это время люди обычно приходят за справками на работу и учебу, и потому призвал медучреждения адекватно реагировать на подобное явление.

"Самое главное, чтобы это не превращалась в своего рода источник инфекции, поэтому мы посмотрим, какая ситуация происходит не только по Екатеринбургу, но и по другим городам. Будем говорить с главными врачами об этом буквально завтра, потому что это некий дополнительный фактор риска, и мы сделаем все возможное, чтобы все-таки его минимизировать", - сообщил замгубернатора.

Напомним, что в начале сентября екатеринбургские поликлиники возобновили плановую помощь. Запись на прием осуществляется, как и прежде, через сайт больниц, контакт-центр или по телефону единой городской регистратуры: 204-76-76.