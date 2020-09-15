15 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Более 360 классов в Свердловской области закрыты на карантин

На сегодняшний день по всей территории Свердловской области на карантин закрыто 368 классов. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков. При этом он подчеркнул, что основная часть была закрыта из-за ОРВИ и сезонного гриппа и только малая из-за COVID-19.

Павел Креков также отметил, что на данный момент в регионе нет ни одной полностью закрытой школы. Напомним, что ранее на Среднем Урале было три образовательных учреждения, которые ввели карантин в самом начале учебного года. Сегодня вице-мэр по социальной политике Екатерина Сибирцева также сообщила, что вирусы "скосили" 74 класса в четырех школах Екатеринбурга.

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Более 360 классов в Свердловской области закрыты на карантин

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Теги: карантин, школьники, классы



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