15 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
резервуар нефтехранилище склад (2007) | Фото: www.iteragroup.com

Организация современных нефтехранилищ продолжается в Югре

Хранение нефтепродуктов, обеспечение надлежащих условий размещения сырья, по степени сложности не уступает самой добыче и переработке нефти – к такому выводу пришли авторы “Российской газеты”, проанализировав ситуацию в отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. ХМАО - Югра сегодня является основным нефтедобывающим районом Западной Сибири, а значит и России в целом, если не брать проекты на шельфе. Именно здесь перерабатываются нефтепродукты, которые затем идут отечественным потребителям, а также на экспорт – как в Европу, так и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наличие в стране современных, технологичных и безопасных нефтехранилищ и сервисной инфраструктуры уже сегодня становится важнейшим инструментом сглаживания колебаний спроса и предложения на рынке нефти. В России находятся несколько таких крупных логистических центров. Схема их работы, как правило, выглядит так: крупнейшие нефтедобывающие предприятия выпускают нефтепродукты и передают на хранение в накопители специализированных логистических компаний. Хранилища расположены либо рядом с нефтеперерабатывающими заводами, либо в транспортных узлах, например, морских портах.

Издание выделяет компанию "Сургут Перевалка", которая является одним из крупнейших логистических центров по перевалке стабильного газового конденсата и светлых нефтепродуктов, поступающих сюда от заводов-изготовителей. Комплекс рассчитан на хранение 2,5 млн тонн газового конденсата в год.

Очередная амбициозная цель компании: стать лидером в регионе по экологической безопасности. Недавние события в Норильске показали, что даже крупные и вполне успешные игроки рынка могут “недосмотреть” за ситуацией, что может стать причиной экологической катастрофы. Сейчас "Сургут Перевалка" самостоятельно проводит глубокую модернизацию производства, что позволит увеличить ассортимент и объемы принимаемой и хранимой продукции, а также даст возможность отгружать светлые нефтепродукты на железнодорожный транспорт.

Российские нефтяники давно знают, что эффективно выстроенные логистические цепочки и современные нефтехранилища снижают себестоимость нефтепродуктов и повышают экономическую эффективность и прибыль производителей.

"Использование передовых технологий и, безусловно, защита экологии - это ключевые приоритеты развития компании. Так, несколько лет назад мы построили и ввели в эксплуатацию уникальный комплекс, который позволяет осуществлять закрытый налив нефтепродуктов, исключающий вредное воздействие на окружающую среду", - отмечает Юрий Гурьянов, генеральный директор ООО "Сургут Перевалка".

 

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Организация современных нефтехранилищ продолжается в Югре

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Теги: российская нефть, нефтехранилище, нефтепервалка, нефтепродукты



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