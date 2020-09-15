15 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Крыму выявили почти 300 новых очагов коронавируса за неделю

296 новых очагов коронавируса выявлено в Крыму за последнюю неделю, об этом говорилось на заседании регионального оперативного штаба.

Из них 94% из них - очаги с одним случаем заражения, сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону и Севастополю Наталья Пеньковская.

Самые проблемные - Симферополь, Бахчисарайский и Кировский районы республики. В Ялте удалось предотвратить взрыв заболеваемости, передает РИА Новости.

1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал резкий рост новых случаев коронавируса на полуострове. Он считает, что тенденция, в первую очередь, связана с увеличением охвата тестирования и вспышкой заболеваемости этот рост назвать нельзя. Впрочем, он не отрицает, что одна из причин – "снижение настороженности населения".

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В Крыму выявили почти 300 новых очагов коронавируса за неделю

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Теги: крым, коронавирус



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