Совет директоров ТМК одобрил новую программу приобретения акций ТМК

ПАО "Трубная Металлургическая Компания", один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, сообщила на своём сайте о том, что совет директоров ТМК на заседании 11 сентября 2020 г. одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций Общества по цене 61 руб. за одну обыкновенную акцию в количестве до 129 млн 198 тыс. 754 шт. размещённых обыкновенных акций Общества.

Программу реализует АО "Волжский трубный завод" (ВТЗ) посредством заключения сделок на внебиржевом рынке и на ПАО Московская Биржа в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки". Сбор заявок будет осуществляться с 15 сентября 2020 г. по 15 октября 2020 г. включительно.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте ТМК.