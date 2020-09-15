Окончательно добить школу? В восьми школах Липецка отменили домашние задания и оценки

В школах Липецка № 2, 7, 10, 12, 31, 47, 62 и 64 стартовал проект "Новая школа". В его рамках отменили школьную форму, домашние задания и оценки . Инициатива нововведений принадлежит вице-губернатору Анатолию Якутину, сообщают местные СМИ.

Оценки отменены пока только во 2-х классах. Домашних заданий не будет во всех начальных классах, а в 5-х и 6-х они будут носить рекомендательный характер, то есть по существу первые 6 лет в школе домашних заданий не будет. В конце года успеваемость будет оценена формулировкой "Освоили образовательную программу". Это делается для "демократизации" образования.

Например, в гимназии №12 введена пятидневка, отменены бумажные дневники и журналы, а в начальной школе математике, чтению и русскому языку девочек и мальчиков обучают раздельно.

Против оценок так высказалась директор школы №2 Ольга Шишкина.

"Отметки не способны стимулировать учащихся к получению знаний и в полной мере их оценить. В электронном журнале мы будем писать о достижениях каждого ученика и сложностях в обучении. В конце учебного года родителей и школьников проинформируют об освоении учащимися образовательной программы", - сказала она.

Нововведение стало темой обсуждения на радио "Вести ФМ", куда была приглашена уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она однозначно поддержала их. Если с отменой школьной формы ведущая Анна Шафран скорее согласилась, то выступила категорически против отмены оценок и домашних заданий. Состоялась дискуссия сторонников либерального и традиционного подхода к обучению, наиболее интересные моменты которой приводит Накануне.RU.

"Я ликую, это большой прорыв, нам надо двигаться в этом направлении. Родители почти единодушно согласились, что школьной формы не надо, но дресс-код существует. Учителя отмечают, то дети его не нарушают. Например, можно носить джинсы, но только темных цветов, без всяких дизайнерских дырок. Можно ходить на уроки в футболках, но только не ярких цветов и без вызывающих надписей. В спортивном костюме ходить нельзя. В кроссовках - пожалуйста", - рассказала Мишонова о первом пункте программы.

"Следующий пункт - отказ от домашнего задания. Я уже четвертый год уполномоченная по правам ребенка и честно выступаю за отказ от домашнего задания, хотя бы в начальной школе. Нашим детям нужен совершенно другой подход, а не выучить или переписать что-то там. Мне нравится эта идея", - заявила она.

"А мне это категорически не нравится. Отменить домашнее задание – это, по моему глубокому убеждению, просто добить школу. Это лишение детей самоорганизации. Школа - это не просто передача знаний, это воспитание, дисциплина ", - возразила Шафран.

"Мне кажется, надо менять подход к детям в целом, к системе образования... Школа должна меняться. Она не успевает за современным миром, она не успевает со своими ФГОСами за современными детьми, поэтому мне нравится, что есть люди, готовые бросить вызов существующей системе.

Третий пункт - отмена оценок. Не все родители это одобрили. Многие говорят, что отметку "два" надо отменить как унижающую ученика и человеческое достоинство . Ею уже почти не пользуются. Иногда двойка ставится просто за то, что не сделал домашнее задание. Но она должна оценивать знания, а не за то, что забыл кроссовки для физкультуры. Все считают, что оценки - это параметры, которые учителя иногда используют, чтобы унизить ребенка в классе", - сказала Мишонова.

"Но ведь фактор субъективности существует не только в школе, но и в жизни. А она не всегда приходит с конфетками и похвалой. Странно погружать ребенка в идеальную историю, где он не знал бы о том, как устроена жизнь. Должна также быть мотивация. В Швеции отказ от оценок привел к полной демотивации детей. Я вспоминаю себя в детстве. Это было круто, если ты получил пятерку, пришел домой, рассказал это родителям. А если ты получил тройку, то в большинстве случаев это было заслуженно. Что касается двоек, я вообще не согласна с тем, что это унижает. Если ты должен был выучить стихотворение и его не выучил, это чистая двойка. Ее надо ставить ", - подчеркнула Шафран.

"Нет, не надо ставить, я против двоек. Ее надо отменить. Не выучил - ничего", - настаивала Мишонова.

Шафран в ответ сослалась на книгу шведского психиатра Дэвида Эберхарда "Дети у власти. Чудовищные плоды либерального воспитания" (в России она издана под названием "Дети у власти. Как мы растим маленьких тиранов, которые управляют нами". - прим. Накануне.RU).

"Не дай Бог, мы к этой ситуации придем. Этот ученик вырастает, приходит на работу и говорит: хочу работаю, хочу - нет. Оценки приучают к ответственности за свои поступки с детства на свою жизнь. Это очень серьезно!" - напомнила Шафран.

Также она отметила, что в сообщениях слушатели пишут, что не согласны с этими нововведениями.

Добавим, что с 2018 года на Украине с первого класса запущена примерно такая же "Новая школа" - с отменой домашних заданий и оценок, но не как эксперимент, а в принудительном порядке. Одним из мотивов ее введения был разрыв с советской моделью образования.