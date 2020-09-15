В Сургутском районе подписан инвестдоговор на строительство детского сада в Белом Яре

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подписал инвестиционный договор на строительство детского сада на 300 мест в городском поселении Белый Яр. Церемония подписания соглашения прошла в торжественной обстановке, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

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Подписи под документом поставили Трубецкой и генеральный директор ООО "СК Град" Максим Чернецов. Теперь в Белом Яре появится новый детский сад площадью 5,5 тыс. "квадратов". Он будет состоять из 15 групповых ячеек (три группы для воспитанников в возрасте от года до трёх лет, 12 – для детей трёх-семи лет), музыкального зала, спортивно-оздоровительного комплекса, физкультурного зала, медицинского блока, пищеблока, прачечной и административных помещений, а также изостудии, центра экспериментальной деятельности, центра моделирования и конструирования.

"Стоимость создания детского сада в Белом Яре составляет 495,9 млн руб. Застройщику мы доверяем. Эта компания возвела детский сад в Нижнесортымском, а также является генеральным подрядчиком средних общеобразовательных школ на 1,1 тыс. учащихся каждая в Солнечном и Нижнесортымском, – сказал Андрей Трубецкой. – Начинаем развивать социальную инфраструктуру в районе Гидронамыв, где уже строим сети и дороги".

В 2017 г. заключён первый инвестиционный договор по строительству "Школы-комплекса (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) в посёлке Высокий Мыс. Проект успешно реализован в 2018 г, школу построили за полтора года и потратили порядка 254 млн руб. Срок строительства был сокращён на год. По такому же механизму решили реализовать проект по строительству детского сада на 300 мест в поселении Белый Яр. Также в перспективе строительство крытого хоккейного корта в поселении Угут, спортивного комплекса в поселении Сытомино и центра досуга и творчества в Солнечном.

"Глядя на такой положительный эффект, Трубецкой принял решение идти дальше по этому же пути. В 2020 г. заключён инвестиционный договор на строительство детского сада на 80 мест в деревне Сайгатина на сумму 127 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 г. Такой крупный детский сад, как в Белом Яре, будет последним. Это завершающий проект по потребностям на сегодняшний день в Сургутском районе", - сказала замглавы района Юлия Маркова.

По ее словам, опыт работы с инвестдоговорами можно оценить как успешный.

"В Нижнесортымском уже введён садик, аналогичное учреждение на проверке в Солнечном. Подвели итоги конкурса по Белому Яру. В районе Гидронамыв начнётся возведение садика. Срок – до конца 2022 г. Победитель – "СК Град". Мы уверены, что садик в Белом Яре сдадут вовремя и качественно. Такой крупный сад будет последним. В Сайгатине появится аналогичное учреждение на 80 мест. Далее будет реновации, но потребности для детей мы закрываем", - уточнила Маркова.

В администрации района убеждены, что строитель должен четко понимать конечный результат своей работы.

"Мы строим школы по концессии. Перед заключением работали два года над документом, прорабатывая детали. Проекты, которые некачественно реализуются в других муниципальных образованиях, не были доработаны с точки зрения условий соглашения. Мы перед конкурсом изучаем участки на возможность провести инженерную и транспортную инфраструктуру. В итоге власти и застройщик понимают уровень затрат. Какие-то вопросы решают оперативно", - сказала Маркова.

В 2017-20 гг. администрация района заключила семь инвестиционных договоров на 1,5 млрд руб. на строительство объектов местного значения образовательной (пять объектов), культурной (один объект) и спортивной (один объект) сфер.