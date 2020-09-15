В Избиркоме Прикамья ответили "справедливороссам", усомнившимся в прозрачности выборов

"Для проведения опроса при выходе с избирательного участка – необходимо уведомлять избирательные комиссии. В Пермском крае избирательные комиссии о проведении так называемых экзитполов уведомили лишь агентство "СВОИ". Иных уведомлений не поступало и, соответственно, опросов при выходе с участка не проводилось. В связи с чем возникают сомнения в достоверности представленных данных в указанной выше публикации", - прокомментировали в избиркоме публикацию Куликовой в Facebook.

В избиркоме добавили, что подсчет голосов проводился в присутствии наблюдателей, в числе которых были представители "Справедливой России". Они подписали итоговые протоколы и не оставили ни одного "особого мнения". Также в комиссии отметили, что по закону, сначала производится подсчет и ввод протоколов по выборам губернатора Пермского края, затем по довыборам в заксобрание, а затем муниципальным выборам.

"Численность избирателей на участках, которые были задействованы в дополнительных выборах в заксобрание Пермского края по 2 округу, превышает 2000 человек. Даже при явке в 30%, это порядка 700 бюллетеней по каждому уровню выборов, в связи с чем было необходимо не только осуществить непосредственный подсчёт голосов, но и произвести установленные законодательством регламентные процедуры и действия. А в ГАС "Выборы" протоколы вводятся, когда комиссия привозит документы по всем кампаниям. При этом время ввода протокола в ГАС "Выборы" - доступно только операторам системы и не является информацией для открытого доступа – в связи с этим возникают сомнения в достоверности данных имеющихся у регионального отделения "Справедливой России". Подчеркиваем, что время ввода первого протокола в ГАС "Выборы" по довыборам по 2 округу зафиксировано в 22.54 пермского времени, а абсолютное большинство протоколов были введены к 4.00. По оставшимся отдельным протоколам ввод производился позже, ввиду ручного пересчета бюллетеней, необходимого по регламенту", - пояснили в избиркоме.