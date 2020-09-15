15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Схиигумен Сергий (Романов) (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловский суд отказал в удовлетворении апелляции по делу схимонаха Сергия о возбуждении ненависти

Свердловский областной суд отказал защите схимонаха Сергия (Романова) в удовлетворении апелляционной жалобы по делу о возбуждении ненависти.

Напомним, что 20 июля Верхнепышминский городской суд оштрафовал схимонаха Сергия, на тот момент уже лишенного церковным судом сана по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

10 сентября Церковный суд екатеринбургской епархии принял решение отлучить схимонаха Сергия (Романова) от Церкви. По словам председателя Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малета, решение суда направлено патриарху Кириллу на подпись. После этого скандального схимонаха нельзя будет называть церковным служителем, а только Николаем Романовым.

При этом схимонах категорически отказался покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместо этого он записал новое обращение и пригрозил "всем беззаконникам", а также попросил архангела Михаила "через мои недостойные руки провести защитную черту для монастыря".

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Свердловский суд отказал в удовлетворении апелляции по делу схимонаха Сергия о возбуждении ненависти

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Теги: схимонах Сергий, апелляция, суд, возбуждение ненависти



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