15 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Тротуар, Лада Приора, Холодильная, Тюмень (2020) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени наказали водителя, разъезжавшего по тротуару в поисках парковки

Сотрудники ДПС оштрафовали 18-летнего водителя "Лады Приоры", нарушение которым правил дорожного движения размещено в одной из тюменских групп в соцсети. На видео автомобиль едет по тротуару на улице Холодильной, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

"Водителем, нагло едущим по тротуару, оказался 18-летний тюменец, получивший водительское удостоверение полгода назад. Рассуждает он не менее нагло, чем ведёт себя на дороге. Автоинспекторам начинающий водитель пояснил, что по-другому не мог заехать на парковку, а припарковаться ему было необходимо", - уточнили в ГИБДД.

Ранее водителя привлекали к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобиля, управление транспортом без полиса ОСАГО, неиспользование ремней безопасности. Езда по тротуару вылилась в штраф в 2 тыс. руб.

Тротуар, Лада Приора, Холодильная, Тюмень(2020)|Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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В Тюмени наказали водителя, разъезжавшего по тротуару в поисках парковки

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Теги: Лада Приора, автомобиль, тротуар, парковка



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