К Ефремову в СИЗО приходили новые адвокаты

К актеру Михаилу Ефремову в СИЗО приходили два адвоката, приглашенные его женой, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Их имена не называются.

Также, по словам Потяевой, Мосгорсуд принял апелляцию Ефремова, передает РИА Новости.

Артист, напомним, после вынесения приговора отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым. Ефремов заявил, что тот его подставил.

Актер сказал, что Пашаев "ни в коем случае не будет представлять его интересы" при обжаловании приговора, которого Ефремов "не ожидал". Пашаев, по словам артиста, "обещал одно, а получилось другое".

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего Сергея Захарова на 800 тысяч рублей.