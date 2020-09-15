15 Сентября 2020
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Общество В России
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Почти половина школьников из-за дистанционного режима впадала в депрессию - опрос

У более чем 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции в условиях изоляции и дистанционного обучения. Об этом свидетельствует опрос НМИЦ здоровья детей Минздрава, сообщает РБК.
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Неблагополучные психические реакции пограничного уровня были отмечены у 83% школьников: депрессия - у 42%, астенические состояния (уныние, печаль, страх) - еще у 42%. Большинство школьников, 63%, сидели дома. Только 13% легко адаптировались к новому режиму.

Авторы исследования отмечают также нарушения сна у 55% школьников, обсессивно-фобические состояния - у 37%, синдром головных болей - у 27%, подавленность - у 13%. Только 32% сохраняли ровное и положительное настроение. Почти половина детей испытывали неоднократную смену настроения в течение дня.

Дети восприняли режим запирания по домам отрицательно (37%). Невыносимым его назвали еще 21%. Понравилось это лишь 17%.

Результаты говорят о необходимости массовой психологической поддержки детей и подростков, заключают авторы.

Онлайн-опрос проводился с конца апреля по конец мая, в нем приняли участие почти 30 тыс. школьников с 5 по 11 класс из 79 регионов России.

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Почти половина школьников из-за дистанционного режима впадала в депрессию - опрос

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Теги: образование, дистанционное образование, школа, депрессия



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