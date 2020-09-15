Южноуральцев будут судить за кражу двух тонн металла с электрометаллургического завода

Четверых местных жителей будут судить за кражу более двух тонн метала с Златоустовского электрометаллургического завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ранее судимый обвиняемый предложил своему знакомому, который уже привлекался к уголовной ответственности за хищение, совершить кражу металла с завода. К краже они привлекли двух сотрудников охраны предприятия.

Весной 2019 г. они неоднократно совершали хищение дорогостоящих марок металла. В результате они похитили 2,35 тонны.

Обвиняемые вину признали и возместили ущерб. Уголовное дело направлено в суд, им грозит до 6 лет лишения свободы.