Льготникам Среднего Урала компенсируют затраты на школьные обеды во время дистанта

Правительство Свердловской области возьмет на себя обязанности по компенсации затрат на обеды семьям-льготникам, чьи дети были вынуждены перейти на дистант из-за коронавируса в начале учебного года. Об этом заявил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских. По его словам для этих целей в приказ по Свердловской области были внесены соответствующие изменения.

Напомним, что всего на Среднем Урале с начала учебного на дистанционное обучение были переведены классы более чем 40 школ. Причиной послужили выявленные случаи коронавирусной инфекции как у школьников, так и среди преподавательского состава, а также рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом, Дмитрий Шиловских подчеркнул, что ранее закрытые школы уже возобновили свою работу.

Из областного бюджета на обеспечение детей бесплатным горячим питанием в 2020 г. было выделено 3,5 млрд руб., а также еще свыше 700 млн руб. федеральных средств.