Суд обязал "Мечел-Энерго" выплатить более 123 млн рублей "Россети Урал"

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность судебного акта, согласно которому ООО "Мечел-Энерго" обязано выплатить долг и неустойку сетевой компании "Россети Урал" (новый бренд ОАО "МРСК Урала") на общую сумму около 123 млн рублей.

Суд оставил без изменения постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2020 по делу № А76-30720/2017 Арбитражного суда Челябинской области. Взысканию с ООО "Мечел-Энерго" в пользу "Россети Урал" подлежит основной долг в размере более 88 млн рублей за услуги по передаче электрической энергии, оказанные в июле и августе 2017 года, а также законная неустойка на сумму порядка 35 млн рублей.

Установленная судебными актами задолженность - лишь часть долга энергосбытовой организации перед территориальной сетевой компанией, которая на текущую дату превышает 1,8 млрд рублей. Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" предпринимали необходимые попытки урегулировать вопрос улучшения платежной дисциплины, но должного уровня оплаты от контрагента так и не последовало, задолженность не оплачивается в течение трех лет. Стоит отдельно подчеркнуть, что ООО "Мечел-Энерго", имея задолженность перед компанией "Россети Урал", продолжает рассчитываться с иными контрагентами, включая оптовый рынок электроэнергии.

В августе 2020 года компания "Россети Урал" опубликовало уведомление о намерении обратиться с заявлением в Арбитражный суд Челябинской области о признании ООО "Мечел-Энерго" несостоятельным (банкротом), о чем свидетельствует информация, размещенная на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что сбытовая компания ООО "Мечел-Энерго", принадлежащая группе компаний "Мечел", на территории Челябинской области приобретает электроэнергию и мощность для нужд своего основного покупателя ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) на оптовом рынке электроэнергии (мощности), совмещая одновременно деятельность по приобретению электроэнергии и ее продаже конечному потребителю, а также продаже тепловой энергии с деятельностью по производству электрической и тепловой энергии.