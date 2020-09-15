Ровно через 1000 дней Пермь отпразднует 300-летний юбилей

До юбилея Перми – ровно 1000 дней. К этой дате поэтапно будет воплощаться в жизнь множество инфраструктурных проектов, которые качественно преобразуют Пермь. Ключевой задачей является повышение комфортности городской среды.

Юбилей Перми будет праздноваться в 2023 году. В честь этого события запланирована широкая событийная линейка в течение всего юбилейного года. Администрация Перми заблаговременно начала подготовку к этому событию, чтобы "круглую дату" город встретил не только праздничными событиями, но и обновленной социальной инфраструктурой, новыми общественными пространствами и отремонтированными дорогами. Для этого краевые и городские власти уже начали реализацию ряда крупных инфраструктурных проектов. Напомним, старт проекту "Пермь-300" был дан президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас определен перечень приоритетных проектов, которые будут отремонтированы и построены к 2023 году, идет подготовка плана мероприятий празднования. Например, департаментом культуры и молодежной политики администрации Перми запланировано создание команды "Эксперты 300", в которую войдут деятели из разных сфер – музыкальной, издательской и других, задачей которых станет отбор проектов к реализации от некоммерческих организаций.

В части инфраструктурных преобразований приоритетные проекты разделены на несколько направлений.

"Все должны понимать, что 300-летие Перми – это не столько о конкретной дате, сколько о возможности привлечь максимум ресурсов для серьезного преобразования краевой столицы. Многие проекты продолжатся и после 2023 года", – подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

Ключевой задачей при подготовке города к юбилею является повышение комфортности городской среды – уровня благоустройства, доступности спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасности дорожного движения, обеспеченности коммунальной инфраструктурой.

"Ключевыми проектами подготовки к 300-летию города является комплексное благоустройство эспланады и Комсомольского проспекта, набережной реки Кама, а также ремонт парков и скверов в районах. Обновление подвижного состава общественного транспорта также станет достойным подарком жителям к юбилею города. Реализация большинства проектов стала возможной только при значительном финансировании из регионального бюджета", – подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Кроме того, в списке приоритетных проектов – реконструкция таких социальных объектов, как театр юного зрителя, ДК им. Солдатова, Дворец спорта "Орленок", стадион "Юность", манеж "Спартак".

Также в перечень ключевых мероприятий включены проект "Зеленое кольцо" (благоустройство долин малых рек) и проект "Парки и скверы". Всего к юбилею города планируется отремонтировать и построить порядка 30 парков и скверов в разных районах города, перечень объектов был составлен по итогам проведенной инвентаризации.

Например, в микрорайоне Голованово планируется построить сквер на улице Корсуньской, 31, концепция которого посвящена творчеству пермского детского писателя Льва Кузьмина. В центре города по улице Екатерининской, 171 появится сквер с горизонтальными качелями, мульти-вертушками и игровым комплексом. Строительство новых скверов планируется и в Мотовилихинском районе в микрорайоне Вышка-2 и Вышка-1, в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района. Также к юбилею города в Перми закончится реконструкция эспланады, сквера по улице Яблочкова. Планируется завершить работы по капитальному ремонту Комсомольского проспекта, бульвара им. Советской Армии, бульвара по улице Крупской и других объектов.

Краевые и городские власти призывают представителей пермяков быть активными и предлагать свои варианты концепций празднования 300-летия Перми. Предложения принимает департамент культуры и молодежной политики администрации Перми по электронной почте: perm300@gorodperm.ru.