15 Сентября 2020
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новорожденные, больница, малыши (2017) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Счетная палата: Минтруд не выполнил план по рождаемости

Счетная палата выявила, что в 2019 году бюджет Минтруда был исполнен с нарушениями на сумму 836 млн руб. В частности, не были эффективно использованы средства, выделенные на поддержку рождаемости и семей с детьми.
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Чаще всего нарушения были связаны с предоставлением и использованием субсидий – в ряде случаев министерство просто увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций, отметил аудитор Сергей Штогрин. Много системных нарушений было выявлено в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях. Также Счетная палата сообщит в Генпрокуратуру о нарушении министерством закона о госзакупках: один контракт выполнен не полностью, хотя был полностью оплачен.

Наиболее интересна предметная претензия к Минтруду - в 2019 году не достигнуто планировавшееся увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,63 (ребенка на одну женщину). Показатель, наоборот, упал до 1,50. При этом в своих отчетах Минтруд приводит процент достижения показателей некорректно.

Например, в Федеральной программе "Финансовая поддержка семей при рождении детей" на 2019 год установлено три показателя, которые не были достигнуты. Но Минтруд пишет, что отклонений от плана нет. Счетная палата указывает также, что показатели программы не отражают сути реализуемых в ее рамках мероприятий. Об этой проблеме заявлялось и раньше: показатели могут быть достигнуты, а фактического результата нет.

На Дальнем Востоке объем субсидий на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка, израсходован частично. Иными словами, деньги выплачены не всем семьям.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отмечал, что Минтруд много лет фактически проводит саботаж всех мер по демографии, считая, что один ребенок - этого хватит.

Добавим, что в 2020 году рождаемость упадет уже примерно до 1,45 ребенка на женщину, а убыль населения без учета миграции составит около 400 тыс. человек.

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Счетная палата: Минтруд не выполнил план по рождаемости

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Теги: счетная палата, рождаемость



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