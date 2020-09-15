Навальный опубликовал первый после выхода из комы пост в соцсети

Алексей Навальный, который находится в берлинской клинике, опубликовал первый после выхода из комы пост в своем Instagram.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам", - написал, в частности, Навальный. Также блогер опубликовал фотографию из палаты, на которой он находится в окружении членов своей семьи.

Ранее в клинике Charite, где сейчас находится Навальный, рассказали, что состояние оппозиционера улучшается, он уже может ходить.7 сентября сообщалось, что Навального вывели из медикаментозной комы и отключили от аппарата ИВЛ.

New York Times сообщило, что глава ФБК планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность. Сам он пока эту тему не комментирует.

Напомним, правительство ФРГ выступило с утверждением, что российский блогер Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". В связи с этим Берлин и его западные партнеры призвали Россию "дать ответы" на возникшие вопросы и заявили, что рассмотрят возможные меры в отношении Москвы.