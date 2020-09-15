15 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

"Справедливая Россия" не признает довыборы в заксобрание Прикамья по округу №2

Партия "Справедливая Россия" в Пермском крае не признает результаты дополнительных выборов в заксобрание по округу №2. Об этом в своей соцсети Facebook сообщила лидер прикамских "эсеров" Вероника Куликова, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, ее не устраивает процедура подсчета голосов. По мнению Вероники Куликовой, процедура непрозрачна, несмотря на то, что на всех участках округа комплексы обработки избирательных бюллетеней, результаты голосования были подсчитаны только на следующий день, к 8.00.

"Участковые комиссии, а опыт у них большой, должны были закончить эту процедуру до конца дня 13 сентября, однако подсчет шел всю ночь до самого утра. К этому времени "посчитались" даже самые удаленные участки по краю, а в городе, да, с электронной системой, все вдруг "зависло". Считаю, что вариантов немного: либо Избирательной комиссии Пермского края следует признать, что электронные устройства неэффективны и их дальнейшее использование нецелесообразно, ввиду их несовершенства и массовых сбоев в работе. Либо признать, что с данными в программах этих устройств кто-то "мудрил" и массово. И поэтому так долго не могли "состыковать необходимые цифры", - сообщила она.

По словам Вероники Куликовой, по данным экзитпола, полученным путем опроса людей на выходе из избирательных участков, о поддержке кандидата от "Справедливой России" Владимира Степанова заявили 31,1% избирателей. В итоговом протоколе эта цифра уменьшилась до 11,79% голосов.

"Безусловно, данные экзитпола не тождественны итогам выборов. Но очень странно, что расхождение с "фактом" - практически в три раза. "Справедливая Россия" в Пермском крае не признает результаты дополнительных выборов", - подчеркнула она.

Напомним, все три места в заксобрании заняли "единороссы".

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"Справедливая Россия" не признает довыборы в заксобрание Прикамья по округу №2

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Теги: выборы, 13 сентября, заксобрание, кандидаты, Справедливая Россия



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