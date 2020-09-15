В Подмосковье пенсионер обстрелял легкомоторный самолет

Мужчина открыл стрельбу по легкомоторному самолету в Солнечногорском районе Подмосковья. Пилот совершил жесткую посадку в районе деревни Шевлино.

Инцидент произошел 14 сентября, передает ТАСС. Пилот рассказал, что на высоте 100 м он увидел стрелка, а затем услышал хлопок и удар по фюзеляжу.

Telegram-канал Mash пишет, что по частному самолету стрелял 57-летний пенсионер из помпового ружья Mossberg 500A. Мужчина открыл огонь со своего участка.