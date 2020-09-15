15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Оперштаб опроверг информацию о вспышке COVID-19 в СОКБ №1

На территории Свердловской областной больницы №1 не было зафиксировано вспышки коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе. Как следует из сообщения, в больнице заболело всего семь медсестер и сотрудников младшего персонала, что нельзя считать "вспышкой", аналогичной с одновременным заражением десятков человек.

"На данный момент из 59 отделений больницы в профилактических целях закрыто всего два. Болеют семь сотрудников больницы. Это медработники, заболевшие за последние две недели. Причем, в основном это сотрудники, у которых COVID-19 был выявлен при взятии контрольного мазка по возвращению из отпуска", - рассказали в оперштабе.

В больнице по-прежнему сохраняются все необходимые профилактические меры: обязательный масочный режим, двукратная термометрия при приходе на работу, контроль мазков у всех сотрудников, которые выходят из отпуска, а также закрытие на карантин отделения в случае выявление больного COVID-19.

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Оперштаб опроверг информацию о вспышке COVID-19 в СОКБ №1

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Теги: вспышка коронавируса, СОКБ №1, оперштаб



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