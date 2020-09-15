ДНР требует от Украины отменить постановление о невозможности выборов в Донбассе

Предметные переговоры с Украиной невозможны до тех пор, пока та не отменит противоречащее Минским соглашениям постановление Рады о фактическом выходе из соглашений. Об этом заявила полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

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Напомним, 15 июля Рада приняла постановление, что выборы в ДНР и ЛНР не состоятся, пока не будут выведены "российские войска", а территории республик и граница с Россией не будут отданы под контроль Киеву.

11 сентября в Берлине состоялась встреча замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Украинская сторона заявила, что готова изменить постановление.

Ермак позже заявил, что на следующем заседании Контактная группа обсудит подготовку обмена пленными. Но Никонорова подчеркнула: никакого обмена не может быть, пока Киев не отменит это постановление. А заявления о подготовке нового обмена - это "бессмысленное сотрясание воздуха".

Новый обмен пленными нужен украинской власти для повышения своего рейтинга в преддверии местных выборов 25 октября, и в Донбассе, очевидно, не хотят подыгрывать в этом Киеву. Тем более что тот до сих пор не выполнил процессуальную очистку освобожденных в прошлый раз, т.е. они продолжают числиться на Украине как преступники.

Как пишет "Страна", опубликовавшая итоговый документ встречи Козака и Ермака, обещание Украины отменить постановление Рады так и не было зафиксировано на бумаге. Это значит, что Украина наотрез отказывается от политической части Минских соглашений и не дает выйти из переговорного тупика.