10 ножевых. Обвиняемый в убийстве у бара "Американка" отправлен под домашний арест

В отношении 18-летнего жителя Ирбита, обвиняемого в убийстве екатеринбуржца у бара "Американка", избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – до 11 ноября включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. Парню запрещено выходить из дома, отправлять и получать почту, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Обвиняемый ранее судим не был и этой осенью собирался пойти в армию. В Екатеринбург он приехал к другу, после чего молодые люди направились в бар, где и произошло убийство.

На данный момент жителю Ирбита Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга областного СКР предъявлено обвинение в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), наказанием за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.