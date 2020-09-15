Попова: Переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней

Человек, переболевший новой коронавирусной инфекцией, может представлять опасность для окружающих еще до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она пояснила, что выздоровевший продолжает выделять "вирус из носа", даже если у него нет никаких симптомов.

"Наши наблюдения сегодня - до 48 дней в РФ, а за рубежом есть до 90 дней", - сказала Попова на заседании президиума РАН.

Между тем, как заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, точных данных по этому вопросу пока нет. Как правило, этот срок составляет две недели, в большинстве случаев не больше.

Эксперт также отметил, что гарантий заболевания инфекцией после вакцинации нет.