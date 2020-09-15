Из-за главы Минобрнауки? Мишустин поблагодарил ТюмГУ за "подготовку высококвалифицированных специалистов"

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в котором выражается благодарность Тюменскому госуниверситету (ТюмГУ), передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За заслуги в области образования и подготовку высококвалифицированных специалистов объявить благодарность Правительства России Тюменскому государственному университету", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в январе ректор ТюмГУ Валерий Фальков вошёл в состав нового федерального кабмина, возглавив Министерство науки и высшего образования.