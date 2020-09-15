15 Сентября 2020
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Политика
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

По факту пропажи подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело об убийстве

По факту исчезновения 15-летнего ученика девятого класса в Екатеринбурге региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. УК РФ "убийство". Напомним, что мальчик ушел из дома 31 августа в футболке и шортах и не вернулся.

Как сообщил Накануне.RU руководитель следственного отдела по ленинскому району Екатеринбурга областного СКР Вадим Терновой, уголовное дело возбуждено для того, чтобы следственным путем наиболее тщательно установить все обстоятельства исчезновения и активизировать поисковые мероприятия. Работа проводится в тесном взаимодействии с криминалистами СКР, полицией и волонтерами.

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По факту пропажи подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело об убийстве

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Теги: пропажа подростка, СКР, уголовное дело, убийство, розыск



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