Выпускники Свердловского медколледжа помогут медикам выездных мобильных бригад вакцинировать горожан

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Выпускники Свердловского медколледжа помогут медикам выездных мобильных бригад вакцинировать горожан

Выпускники Свердловского областного медицинского колледжа будут помогать медикам, осуществляющим вакцинацию от гриппа на выездных прививочных бригадах. В обязанность студентов входит заполнение данных, опрос о противопоказаниях, измерение артериального давления и термометрия граждан. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, работа "Волонтеров вакцинации" позволяет затрачивать на вышеуказанные процедуры всего пять минут.

"Для ребят это уникальная возможность показать себя в работе, приобрести исключительно ценный опыт работы с пациентами, вовлеченности в решение государственных задач, формирования отзывчивости и активной профессиональной позиции", – сказала директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Напомним, что за первый день работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта Серовской городской больницы, было привито 112 человек. Всего шесть бригад будут выезжать в разные районы города и другие населенные пункты, а также осуществлять выезды на предприятия, для проведения вакцинации на рабочем месте. По словам главврача Серовской горбольницы Ивана Болтасева, создание мобильных бригад не только удобная альтернатива для свердловчан, но также и возможность разгрузить поликлиники и стационарные ФАПы и обезопасить жителей города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Выпускники Свердловского медколледжа помогут медикам выездных мобильных бригад вакцинировать горожан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мобильная бригада, вакцинация, студенты, грипп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети