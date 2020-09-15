Выпускники Свердловского медколледжа помогут медикам выездных мобильных бригад вакцинировать горожан

Выпускники Свердловского областного медицинского колледжа будут помогать медикам, осуществляющим вакцинацию от гриппа на выездных прививочных бригадах. В обязанность студентов входит заполнение данных, опрос о противопоказаниях, измерение артериального давления и термометрия граждан. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, работа "Волонтеров вакцинации" позволяет затрачивать на вышеуказанные процедуры всего пять минут.

"Для ребят это уникальная возможность показать себя в работе, приобрести исключительно ценный опыт работы с пациентами, вовлеченности в решение государственных задач, формирования отзывчивости и активной профессиональной позиции", – сказала директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Напомним, что за первый день работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта Серовской городской больницы, было привито 112 человек. Всего шесть бригад будут выезжать в разные районы города и другие населенные пункты, а также осуществлять выезды на предприятия, для проведения вакцинации на рабочем месте. По словам главврача Серовской горбольницы Ивана Болтасева, создание мобильных бригад не только удобная альтернатива для свердловчан, но также и возможность разгрузить поликлиники и стационарные ФАПы и обезопасить жителей города.