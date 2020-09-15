Минск не исключил силового варианта ответа на прямые военные угрозы

Минск не исключает силового варианта реагирования на открытые военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Заявление Минобороны Белоруссии прозвучало на следующий день после переговоров белорусского лидера Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

Отметим, в ходе встречи Путин напомнил Лукашенко, что Россия остается приверженной всем договоренностям, включая вытекающие из Договора о Союзном государстве, об ОДКБ.

В августе Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились - при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики.