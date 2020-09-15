В Челябинске возбуждено уголовное дело после смерти рабочего в результате пожара на крыше многоэтажки

В Челябинске возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда после смерти рабочего на пожаре на крыше многоэтажки в поселке Мелькомбинат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, днем 9 сентября произошло возгорание на кровле 10-этажного жилого дома. В результате возгорания погиб 23-летний рабочий, который проводил ремонтные кровельные работы. 33-летний рабочий с ожогами был доставлен в лечебное учреждение.

В ходе проверки было установлено, что возгорание битумной грунтовки на площадке многоуровневой крыши произошло в результате нарушений требований охраны труда.