"Умно" проголосовали, "умно" вступили в "ЕР": партия вернула большинство в Новосибирске

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    armani jeans зеленое поло с длинным рукавом вот

Политика Сибирский ФО
Единая Россия (2016) | Фото:Накануне.RU

"Умно" проголосовали, "умно" вступили в "ЕР": партия вернула большинство в Новосибирске

Большинство кресел в Новосибирском городском собрании все же будет принадлежать представителям "Единой России", из 50 мандатов партийцам достанется 26, сообщает РИА "Новости".

Сразу после завершения выборов и оглашения итогов три "самовыдвиженца" подали заявления на вступление в партию "Единая Россия", количество мандатов таким образом – 26.

Накануне.RU сообщало 14 сентября о том, что после подведения итогов выборов по состоянию на понедельник представители "ЕР" лишились большинства в совете депутатов в Новосибирске. Представители оппозиции, включая штаб Алексея Навального, заявляли о том, что победа кандидатов не от "партии власти" была обеспечена в том числе за счет "умного голосования". Сам Новосибирск уже подавался как крупный российский город, где "ЕР" в представительном органе власти теперь не имеет большинства (наряду с Томском и Тамбовом).

Напомним, 11-13 сентября выборы прошли в 83 субъектах России, всего в эти дни шло около 9 тыс. кампаний, включая выборы глав регионов в 18 субъектах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Умно" проголосовали, "умно" вступили в "ЕР": партия вернула большинство в Новосибирске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Единая Россия, умное голосование, выборы, партии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.09.2020 11:23 Мск "Единороссы" потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети