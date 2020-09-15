"Умно" проголосовали, "умно" вступили в "ЕР": партия вернула большинство в Новосибирске

Большинство кресел в Новосибирском городском собрании все же будет принадлежать представителям "Единой России", из 50 мандатов партийцам достанется 26, сообщает РИА "Новости".

Сразу после завершения выборов и оглашения итогов три "самовыдвиженца" подали заявления на вступление в партию "Единая Россия", количество мандатов таким образом – 26.

Накануне.RU сообщало 14 сентября о том, что после подведения итогов выборов по состоянию на понедельник представители "ЕР" лишились большинства в совете депутатов в Новосибирске. Представители оппозиции, включая штаб Алексея Навального, заявляли о том, что победа кандидатов не от "партии власти" была обеспечена в том числе за счет "умного голосования". Сам Новосибирск уже подавался как крупный российский город, где "ЕР" в представительном органе власти теперь не имеет большинства (наряду с Томском и Тамбовом).

Напомним, 11-13 сентября выборы прошли в 83 субъектах России, всего в эти дни шло около 9 тыс. кампаний, включая выборы глав регионов в 18 субъектах.