15 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Синара, Детская больница без боли, импланты, лечение, операции (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре планируют увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет

Прошедшие 10 лет губернаторства Натальи Комаровой - это годы движения вперед для сферы здравоохранения. Об этом заявила главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева, комментируя избрание главы региона на новый пятилетний срок.

По словам главврача, развитие отрасли здравоохранения находится на особом контроле окружных властей, медицинское сообщество снова убедилось в этом в последние полгода, когда медики стояли на передовой из-за пандемии коронавируса.

"Наталья Комарова в полной мере была рядом с нами все время. Обеспечила нас средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, социальной поддержкой, поддержкой с муниципалитетов. Врачебное сообщество ей очень благодарно, и мы рады, что она избрана на новый срок губернатором. Эти 10 лет для нас - это годы движения вперед. Постоянное совершенствование, достижение, казалось бы, невыполнимых целей и задач", - прокомментировала главврач.

Рассказала она и о дальнейших планах. "Новые наши чаяния - дальнейшие развитие нашей медицины, новых технологий. Жителей округа за последние 10 лет стало больше на 10%. Демографические показатели очень оптимистичны. Продолжительность жизни в округе 75 и больше лет. Наша цель - войти в клуб 80+ в ближайшие пять лет, и нам это по плечу: будем развивать высокие технологии, генетические технологии, хирургические, кардиохирургические, в области охраны материнства и детства, неврологии: во всех областях", - заключила она.

Напомним, губернатор Югры Наталья Комарова продолжит руководить муниципалитетом до 2025 года. Соответствующее решение в единый день голосования приняли депутаты окружной думы.

Наталья Комарова, выборы губернатора(2020)|Фото: admhmao.ru

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В Югре планируют увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет

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Теги: врачебное сообщество, продолжительность жизни, инаугурация, Наталья Комарова, губернатор



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