В России за сутки выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 529 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

В Москве новых случаев коронавируса выросло до 730. 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 151 - в Московской области, 165 - в Ростовской области, 139 - в Нижегородской области.

Всего на сегодняшний день в РФ - 1 073 849 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период от коронавируса скончались 18 785 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 5 605 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 884 305 человек.