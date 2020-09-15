15 Сентября 2020
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Общество В России
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России за сутки выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 529 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

В Москве новых случаев коронавируса выросло до 730. 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 151 - в Московской области, 165 - в Ростовской области, 139 - в Нижегородской области.

Всего на сегодняшний день в РФ - 1 073 849 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. За весь период от коронавируса скончались 18 785 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 5 605 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 884 305 человек.

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В России за сутки выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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