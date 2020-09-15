Число covid-больных свердловчан средней степени тяжести достигло 400

На территории Свердловской области продолжается рост covid-больных пациентов в состоянии средней степени тяжести. Сегодня их число составляет 400 зараженных, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона. При этом количество тяжелобольных свердловчан относительно стабильно: 76 из 81 находятся в реанимации, а 43 подключены к аппаратам ИВЛ.

Из 124 новых случаев заражения коронавирусом в области, всего 28 заболевших приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Сысертского, Талицкого и Туринского городских округов.

Всего на Среднем Урале зафиксировано 27 тыс. 172 пациента с COVID-19, 20 тыс. 842 из которых уже выписаны из медучреждений в связи с выздоровлением, включая и 58, выздоровевших накануне. Среди зараженных также было зафиксировано и 533 случая смерти, включая сегодняшние девять.