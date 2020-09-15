15 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Борис Рыжий (2020) | Фото: stihi.ru

"Рыжий - это личность мирового масштаба": комиссия по топонимике выступает за сквер поэта

В уральской столице продолжается дискуссия вокруг наименования сквера на Вторчермете памяти Бориса Рыжего. Данную тему на заседании Екатеринбургской думы поднял депутат Андрей Пирожков. Как передает корреспондент Накануне.RU, народный избранник долгое время пытается добиться наименования парка Камвольного комбината именем поэта.

Глава комиссии по топонимике мэрии Екатеринбурга Сергей Каменский заявил, что члены организации выступают за сквер Рыжего.
"Безусловно, большинство членов комиссии "за" сквер имени Рыжего. Это личность мирового масштаба. Достойных поэтов и писателей гораздо больше чем парков и скверов. Может, есть смысл поговорить об аллее литераторов", - заявил Каменский.

Напомним, что на прошлой неделе поэт Павел Пивоваров вышел к мэрии, нарядившись в образ поэта Бориса Рыжего. Молодой человек два часа читал стихи поэта, требуя переименовать сквер в честь деятеля культуры.

Однако, в горадминистрации заявили, что пора прекращать превращать город в кладбище, называя улицы в честь умерших людей.

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"Рыжий - это личность мирового масштаба": комиссия по топонимике выступает за сквер поэта

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Теги: борис рыжий, сквер, комиссия по топонимике



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