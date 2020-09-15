15 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области водитель получил срок в колонии за смертельное ДТП

В Челябинской области водитель приговорен к 3 годам в колонии-поселении за ДТП, в котором погибла женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 17 февраля 2019 г. на участке дороги "Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды". Водитель за рулем КИА РИО, который был в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость, потерял контроль за движением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21120.

В результате ДТП пассажирка ВАЗа скончалась на месте, водителю причин тяжкий вред здоровью.

Также суд взыскал с него 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда.

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В Челябинской области водитель получил срок в колонии за смертельное ДТП

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Теги: ДТП, суд, приговор, колония,



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