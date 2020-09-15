Российский игрок точно выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне

Российский игрок точно выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне. Ночью определился один из финалистов турнира.

В пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" обыграл "Вегас Голден Найтс" в овертайме со счётом 3:2. Серия же завершилась со счётом 4:1.

Второй финалист определится в противостоянии пары на Востоке, где в решающей серии сошлись "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс". Счёт в серии до четырёх побед 3:1 в пользу "молний".

Отметим, что в составе "Далласа" выступают вратарь Антон Худобин, а также нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. У "Тампы" также три представителя из России - голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За "Нью-Йорк Айлендерс" выступает вратарь Семён Варламов.