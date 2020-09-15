Россия открыла границу с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией с 15 сентября.

Как сообщает пресс-служба кабмина, также для некоторых специалистов снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Въезд и выезд теперь разрешен экипажам морских судов, российским специалистам, которые осуществляют контроль качества поставок оборудования для атомных электростанций, и задействованных в сертификации новых воздушных судов.

Напомним, ранее правительство России открыло авиасообщение с ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Также была открыта граница с Абхазией.