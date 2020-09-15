"ВСМПО-Ависма" переводит часть рабочих на неполный день, тысяче сотрудников будут платить ниже среднего

ООО "РТ-Развитие бизнеса" озвучило меры по предотвращению остановки производства крупнейшего в мире производителя титана - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма". Соответствующий документ у себя в соцсетях опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Напомним, что "РТ-Развитие бизнеса" является одним из акционеров титанового гиганта.

Среди мер для "поддержания устойчивого финансово-экономического положения общества" значится активный поиск дополнительных контрактов на производство титановой продукции в различных отраслях вплоть до спорттоваров, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а также сохранение трудового коллектива путем перехода на режим неполной занятости. По словам временно исполняющего обязанности генерального директора Алексея Кухарева, полный рабочий день сохраниться только у дежурного персонала и работников производственных цехов, которые имеют полную загрузку и работают в прежнем режиме. В случае дополнительной нагрузки, рабочие также будут обратно переходить на полную занятость.

Помимо этого, согласно программе "Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения" было создано отдельное структурное подразделение - цех по обслуживанию промышленных объектов в ВСМПО и территории города. Так, в цех №52 на пустые рабочие места перейдет 1 тыс. сотрудников, которые и будут там трудиться с 1 сентября по 31 декабря 2020 г. При этом заработная плата переведенных в этот цех работников будет ниже средней.

Предприятие также проводит сокращение общего объема долговой нагрузки по рефинансированию части долга на более выгодных условиях, реорганизует отдельные структурные подразделения общества, чтобы обеспечить участки с относительно высокой загрузкой достаточным количеством рабочих. Помимо этого, общество рассматривает возможности применения мер государственной поддержки, а пока реализует программы снижения издержек за счет внутренних резервов общества.



Как заявил Кухарев, все вышеуказанные мероприятия позволят предприятию сохранить трудовой коллектив и не допустить остановки производства.



Напомним, в июле руководитель (теперь уже бывший) ВСМПО-Ависма Максим Кузюк анонсировал сокращения на предприятии. Также он попросил перестать воспринимать завод как гарантированного работодателя Верхней Салды, хотя и признал, что город не переживет, если случится массовое сокращение. Позднее в руководстве корпорации эти заявления дезавуировали, однако рабочим пришлось перейти на режим неполной занятости.