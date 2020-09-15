В Лянторе 72 семьи переселились из аварийного жилья в благоустроенное

В Лянторе участники муниципальной программы по переселению из аварийного жилья стали новосёлами многоэтажки в пятом микрорайоне. В двухподъездный девятиэтажный жилой дом переселятся 72 семьи, сообщили Накануне.RU в администрации Сургутского района.

"В нашей семье – очень радостное событие. Наконец-то переселяемся. Мы 10 лет ждали переселения: всё стояло на одной точке, очередь вообще не двигалась. В конце 2017 г. признали дом аварийным. Никто ничего не сносил, а вот как только Андрей Трубецкой стал главой района, дело сдвинулось с мёртвой точки. Мы очень счастливы сегодня. Квартира светлая, ремонт хороший, нам очень понравилась. И детский сад рядом, и школа", – поделилась впечатлениями хозяйка квартиры Светлана Шанаурина.

Церемония состоялась в минувшие выходные. Ключи от квартир лянторцам лично вручил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он не только поздравил новоселов, но и оказался в числе первых гостей, приглашенных в квартиры.

"Это не эконом-класс, а больше. Сами видите: большая площадь, натяжные потолки. Очень положительные отзывы у людей. Я думаю, что это не последнее заселение на Лянторе, - сказал глава района. – За восемь месяцев в Сургутском районе выделено 1,2 млрд руб. на жильё. По прошлому году было 1,6 млрд. Дали дополнительную заявку ещё на 1 млрд. Планируем ввести порядка 70 тыс. "квадратов" жилья. Нам есть, что выкупать, главное, чтобы было финансирование. Пока только идем с опережением по сравнению с прошлым годом. Наша задача – не только работать с округом, доказывая свою потребность, но и вводить жилье для того, чтобы было, куда переселять людей и что приобретать у застройщиков. Этим и занимаемся. Однозначно, что в этом году на объёмы переселения ставим себе планку не меньше, а больше, чем нужно, несмотря на карантин. Пока ввод опережает и планы, и темпы прошлого года".

Благодаря высоким темпам строительства, очередь на получение квартир при переселении из аварийного фонда движется быстрее запланированных сроков. В новую девятиэтажку переселятся жильцы 12 аварийных домов.

"Жилищная программа существует не только для того, чтобы расселять людей из аварийного жилья, но и в принципе развивать строительство для улучшения условий проживания людей в многоквартирных домах в капитальном исполнении. У нас задача, как сказал глава района, это ввод 70 тысяч кв. метров жилья в этом году. Один из самых высоких темпов по вводу жилья среди муниципалитетов Югры. Мы свои обязательства перед округом по вводу жилья выполняем. И стараемся не просто работать для галочки, а чтобы людям нравились их новые дома. Этот дом площадью 4,8 тыс. кв. м – достаточно обширный, квартиры с хорошей планировкой. Жители района охотно въезжают в квартиры большей площади", – пояснила директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Оксана Виер.

"До 2016 г. строили, как Бог на душу положит. Но четыре года назад появились профильные правила, и теперь у нас все дома сдают с обязательным набором благоустройства", - сказал Андрей Трубецкой. Теперь все сдаваемые в районе дома – с внутренним благоустройством: асфальтом, детскими площадками.

Глава Сургутского района отмечает, что и по вводу жилья, и по переселению этот год должен стать успешным для муниципалитета.