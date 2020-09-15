Комиссия по топонимике введет мораторий на переименования в Екатеринбурге

Комиссия по топонимике мэрии Екатеринбурга заявила о намерении ввести запрет на изменение названий улиц и других объектов города. Об этом рассказал председатель комиссии Сергей Каменский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Чтобы увековечить имя кого-либо, нужно знать, что человек жив в сознании горожан. Мы хотим ввести мораторий на переименование до 2023 года, до трехсотлетия Екатеринбурга", - объявил Каменский.

Глава комиссии также пошутил, что для того, чтобы привлечь в город вторую ветку метро, нужно, видимо, открыть улицу имени 2-й ветки метро.