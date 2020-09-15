Екатеринбургская дума просит президента утвердить знак "Города трудовой доблести"

Екатеринбургские депутаты попросят президента России утвердить знак "Города трудовой доблести". Как передает корреспондент Накануне.RU, данное решение было принято единогласно. Так, за инициативу проголосовал 31 депутат.

Данный знак народные избранники предлагают установить на стеллах, зданиях и сайтах.

Между тем, вопрос вызвал жаркие дебаты. Депутат Виктор Сомиков обеспокоился, что придется демонтировать все стеллы на въездах в город.

Коммунист Роман Ступников призвал размещать на стеллах Орден Ленина вместо знака города трудовой доблести. Депутат Александр Колесников призывал отложить вопрос полностью и рассмотреть его на профильной комиссии.