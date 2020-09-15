15 Сентября 2020
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Ученые из США нашли нейтрализатор коронавируса

Ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус. Исследование опубликовано в журнале Cell. Препарат был введен в организм мышей ингаляционным способом.

Белковое соединение в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое используется при создании препарата Ab8 против COVID-19. Небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.

Кроме того, молекулы белка не связываются с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что в КНР проведут клинические испытания назального спрея от коронавируса. Его разработала лаборатория HKU. Данный препарат от коронавируса — первая вакцина в виде спрея, которую государство одобрило для испытаний на людях.

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Ученые из США нашли нейтрализатор коронавируса

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Теги: коронавирус, нейтрализатор



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