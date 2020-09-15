В Тюменской области перенесены выборы в сельские думы из-за смертей кандидатов

В Тюменской области не состоялись выборы в думы сёл Банниково и Тоболово. Они перенесены на 20 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, причиной переноса выборов стала смерть выдвинувшихся кандидатов. Имена кандидатов не уточняются. По закону дается дополнительное время для выдвижения новых кандидатов.

По данным системы ГАС "Выборы", в селе Банниково после регистрации выбыли два кандидата. В Тоболово - один.