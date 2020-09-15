На Южном Урале за сутки скончались пять человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 77 случаев COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За сутки коронавирус выявили у пятерых школьников. В настоящий момент в регионе на карантин закрыты четыре класса в школах.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 15 тыс. 532 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 863 заболевших. За сутки выписаны 12 человек, всего в регионе выздоровели 12 тыс. 198 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19 скончался мужчина 84 лет. Еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 66 и 68 лет и женщины 84 и 91 года.